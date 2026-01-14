Adana’da Yasa Dışı Silah Operasyonunda Dört Kişi Tutuklandı

Adana’da Yasa Dışı Silah Operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir adreste yasa dışı silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda 40 yaşındaki A.U.’ya ait eve operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Kapsamında Ele Geçirilenler

Yapılan aramada, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 47 uzun namlulu tüfek mermisi, bir el bombası ve ruhsatsız bir tabanca tespit edildi. Ayrıca, evde bulunan A.U. ile birlikte Y.C. (44), S.C. (17) ve C.C. (18) de gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.