Trump’tan İran’daki Protestolar Hakkında Açıklama

İran’da ekonomik şartların tetiklediği ve rejim karşıtı protestolara dönüşen gösteriler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump da gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Daha önce “İran’da göstericiler idam edilmeye başlarsa çok sert önlemler alırız” şeklinde ifadeler kullanan Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İDAM PLANI YERİNE SİVİL ÖLÜMLERİN BİTTİĞİ SÖYLENİYOR Trump, İran hakkında yeni bilgiler paylaştı. Son olarak, İran’ın idam planı olmadığını vurgulayarak, “Bize sivillerin öldürülmesinin sona erdiği ve idamların planlanmadığı bildirildi” dedi.

GÖSTERİLERDE CAN KAYBI ARTMIŞ DURUMDA Öte yandan, İran’daki rejim karşıtı protestoların 18. gününe girdiği ve Tahran yönetiminin müdahalesi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 2 bin 500’ü geçtiği bildirildi.