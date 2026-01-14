İran’daki Protestoların Ardından ABD’nin Saldırı Planları

iran-daki-protestolarin-ardindan-abd-nin-saldiri-planlari

İran’da sürdürülen protestolar, geçtiğimiz günlerde şiddetli çatışmalara dönüştü. Binlerce insanın hayatını kaybetmesi dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Protestolarla ilgili olarak ABD Başkanı Trump, “Yardım yolda. Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin” şeklinde bir çağrıda bulunmuştu.

ABD’DEN ÇARPICI İDDİA

Askeri müdahale seçeneğinin masada olduğu kaydedilirken, ABD’nin İran ile ilgili planları hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Reuters Haber Ajansı, ABD’nin İran’a 24 saat içinde saldırma potansiyelinin bulunduğunu bildirdi. Bu iddianın, Avrupalı iki yetkiliye dayandırıldığı ifade edildi.

TRUMP’TAN SALDIRI SİNYALİ

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında, İran’daki protestolarla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, bazı protestocuların hayatını kaybettiğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. “Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Ordu da durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz” ifadeleriyle durumun önemine dikkat çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Samanlı Mahallesi’ndeki Ahşap Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ahşap palet fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.
Gündem

Tatvan-Bitlis Karayolunda Trafik Kazası Yaralı Var

Tatvan'da yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Gazipaşa’da Kamyonet Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Gündem

Kırıkhan Reyhanlı Yolunda Otomobil Minibüs Çarpıştı

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı, kazada bir kişi yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı.
Gündem

Rezan Epözdemir Cezaevinden Tahliye Oldu

Rüşvete aracılık iddiasıyla yargılanan Avukat Rezan Epözdemir, adli kontrol şartıyla tahliye edilerek Tekirdağ cezaevinden serbest kaldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.