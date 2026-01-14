İran’daki Protestoların Ardından ABD’nin Saldırı Planları

İran’da sürdürülen protestolar, geçtiğimiz günlerde şiddetli çatışmalara dönüştü. Binlerce insanın hayatını kaybetmesi dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Protestolarla ilgili olarak ABD Başkanı Trump, “Yardım yolda. Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin” şeklinde bir çağrıda bulunmuştu.

ABD’DEN ÇARPICI İDDİA

Askeri müdahale seçeneğinin masada olduğu kaydedilirken, ABD’nin İran ile ilgili planları hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Reuters Haber Ajansı, ABD’nin İran’a 24 saat içinde saldırma potansiyelinin bulunduğunu bildirdi. Bu iddianın, Avrupalı iki yetkiliye dayandırıldığı ifade edildi.

TRUMP’TAN SALDIRI SİNYALİ

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında, İran’daki protestolarla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, bazı protestocuların hayatını kaybettiğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. “Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Ordu da durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz” ifadeleriyle durumun önemine dikkat çekti.