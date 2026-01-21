Adana’daki Restoran Sahibinin İntikam Cinayeti Aydınlatıldı

Adana’da restoran sahibinin cinayeti intikam olayı olarak kaydedildi.

Olay, 29 Kasım 2022 tarihinde, gece yarısı 00.15 sularında Çukurova ilçesinde bulunan Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir restoranda yaşandı. İddialara göre, kimlikleri belirlenemeyen iki şüpheli, motosikletle restorana geldi. Motosikletin sürücüsü, içeri girerek iş yeri sahibi Cengiz Durmaz’a tabancayla ateş açtıktan sonra, motosikletine binip hızla kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, cinayetle ilgili başlattıkları soruşturmada, ateşi açan kişinin 17 yaşındaki D.E.A. olduğunu tespit etti.

SÜREÇTEKİ GİZLİ İLIŞKİLER ARAŞTIRILIYOR

Olayı derinlemesine inceleyen ekipler, cinayeti gerçekleştiren zanlının arkadaşı M.C.Ö.’nün 23 Kasım’da bir eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğradığını ortaya çıkardılar. M.C.Ö.’yü hedef alan saldırgan R.H.’nin saklanmasına yardım eden kişinin ise hayatını kaybeden restoran sahibinin oğlu M.E.D. olduğu belirlendi. Cinayet büro polisleri, yapılan araştırmalar sonucunda, Durmaz cinayetinin bir intikam olayı olduğunu ortaya koydu.