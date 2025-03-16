Adana Demirspor Düşüyor, Bodrum FK Zirvede!

SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN İLK TAKIM BELLİ OLDU!

Spor camiası oldukça hareketli, zira Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım resmi olarak açıklandı! Adana Demirspor, Bodrum FK’nın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 yenmesiyle ligin bitimine 10 hafta kala Süper Lig ile vedalaşmış oldu. Mavi-lacivertli ekip, eksi 2 puanla son sırada kalırken, Bodrum FK 30 puanla 15. sıraya yükseldi ve bu sonuç Adana’nın kaderini belirledi. Taraftarlar, “Bu nasıl olur?” diye sorgularken, tribünlerdeki sessizliğin yerini şaşkınlık aldı. Hazır mısınız, bu dramatik hikayeyi birlikte yaşayalım!

ADANA DEMİRSPOR’UN KABUSU GERÇEK OLDU!

Adana Demirspor bu sezon adeta bir kabus yaşadı ve o kabus şimdi gerçeğe dönüştü! Sezon boyunca -2 puanla son sırada mücadele eden Mavi Şimşekler, Bodrum FK’nın Rizespor’u yenmesiyle matematiksel olarak ligi kaybetti. 10 hafta kala gerçekleşen bu veda, taraftarları derinden sarstı. Adana’nın bu sezonki performansı, cezalar ve saha dışı sorunlarla gölgelendi, ama Bodrum’un zaferi ile sonuç noktası koyulmuş oldu. Bu düşüş, Süper Lig tarihine geçilecek bir dram olarak kaydedildi!

BODRUM FK’NIN ZAFERİ: KURTULUŞ KAPISI!

Bodrum FK, sahada adeta bir destan yazdı! Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-0 yenerek 30 puana ulaşan Bodrum FK, küme düşme hattının üstüne çıkarak 15. sıraya yerleşti. Bu galibiyet, yalnızca kendi kurtuluşunu değil, Adana Demirspor’un sonunu da belirlemiş oldu. Yiğidoların bu kritik üç puanı, ligin alt sıralarındaki dengeleri altüst etti. Taraftarlar, “Bodrum farkı!” diye bağırırken, bu zaferle gözler yeniden sahaya çevrildi!

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖFKE VE DESTEK!

Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada tam anlamıyla çalkantılı bir dönem yaşıyor. “Bu takım küme düşmeyi hak etmedi, yönetim nerede?” sesleri yükselirken, bazı taraftarlar ise “Sezon başındaki cezalar bu sonu getirdi” diyerek yönetimi suçlamaya başladı.