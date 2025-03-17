Adana Demirspor Küme Düşen İlk Takım Oldu

MAÇ SONUÇLARI VE GALATASARAY’IN LİDERLİĞİ

Trendyol Süper Lig’de 28. haftanın kapanış günü Sipay Bodrum FK, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Göztepe ise ev sahibi olduğu maçta ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor’u 3-2 ile geçerken, Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor arasında oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı. Galatasaray, konuk ettiği Onvo Antalyaspor’u 4-0 yenerek, 71 puanla yenilgisiz liderliğini korudu. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise 62 puanla zirve takibini sürdürdü. Ayrıca, Adana Demirspor, 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Bu haftanın maç sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

– Galatasaray-Onvo Antalyaspor: 4-0

– Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: 1-0

– Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

– RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 0-3

– TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

– Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: 0-2

– Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: 3-2

– Göztepe-ikas Eyüpspor: 1-1

– Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: 0-0

Ligin 28. haftasının ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1. GALATASARAY: 71

2. FENERBAHÇE: 62

3. REEDER SAMSUNSPOR: 51

4. BEŞİKTAŞ: 44

5. İKAS EYÜPSPOR: 44

6. GAZİANTEP FK: 38

7. GÖZTEPE: 37

8. RAMS BAŞAKŞEHİR: 36

9. TRABZONSPOR: 35

10. KASIMPAŞA: 35

11. ÇAYKUR RİZESPOR: 33

12. ONVO ANTALYASPOR: 33

13. TÜMOSAN KONYASPOR: 31

14. COREDON ALANYASPOR: 31

15. SIPAY BODRUM FK: 30

29. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçları aşağıdaki gibi olacak:

28 Mart Cuma:

– 16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

– 16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

– 20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

– 20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

– 13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

– 16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

– 16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

– 20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

– 20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)