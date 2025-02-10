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Spor

Adana Demirspor’un Galatasaray Maçından Çekilmesi

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MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor’u ağırladı. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcı hakemleri Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç oldu.

GALATASARAY’IN GOLÜ

Mücadelenin hızlı başladı. Galatasaray, henüz 11’inci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Mertens, Semih Güler’in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı kararı verdi. 12’nci dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve durumu 1-0 yaptı.

Galatasaray, 26’ncı dakikada ceza sahası içinde Sallai ile gole çok yaklaştı. Aynı dakika içerisinde sarı-kırmızılar, bu kez Osimhen ile etkili geldi fakat kaleci Deniz Dönmezer, bu pozisyonda geçit vermedi. Adana Demirspor sahadan çekildi.

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