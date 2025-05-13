Adana Kebap Fiyatı 5 Yılda %1000 Artış Gösterdi

GIDA ENFLASYONU VATANDAŞI ZORLAMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’deki gıda enflasyonu, vatandaşların sofralarını olumsuz etkiliyor. Son 5 yıl içinde Türk mutfağının önemli lezzetlerinden Adana kebabının fiyatları hızla yükseldi. 2020 yılında bir porsiyon Adana kebap 35-40 TL seviyelerinde satıştayken, 2025 yılına gelindiğinde bu fiyat 350-400 TL aralığına çıktı. Araştırmalar, kebap fiyatlarındaki artışın %1000’i aştığını ortaya koyuyor. Bu rekor fiyat artışlarının sebepleri nelerdir?

ET FİYATLARINDAKİ YÜKSEK MALİYETLER KEBABI ETKİLİYOR

NTV’nin haberine göre, kebap fiyatlarındaki büyük artışın başlıca nedeni kırmızı etin maliyetindeki artış. 2020 yılında dana kuşbaşı kilosu ortalama 80 TL, kıyma ise 64 TL seviyesinde satılıyordu. 2025 yılına gelindiğinde dana kuşbaşı 750 TL, kıyma ise 589 TL’ye ulaştı; bu, sırasıyla %800 ve %820’lik bir artış anlamına geliyor. Restoran işletmecileri, kebap fiyatlarındaki zammı doğrudan bu maliyet artışlarına bağlıyor. Sözcü’nün bildirdiğine göre, Antalya Kaş’taki bir restoranda 2020’de 30 TL olan Adana kebap, 2025’te 440 TL’ye çıkarak %1366’lık bir artış gösterdi.

PANDEMİ VE ENFLASYON ZAM FURYASINI TETİKLEDİ

Pandemi süreci, restoran sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Uzun süre kapalı kalan işletmeler, normalleşme sürecinde artan maliyetlerle baş etmek zorunda kaldı. Yeme içme fiyatlarındaki enflasyon, kebap fiyatlarını rekor seviyelere yükseltti. Ekonomim’in haberine göre, 2022 yılında 125 TL olan bir porsiyon Adana kebap, 3 yıl içinde %252 artarak 2025’te 440 TL’ye ulaştı. Benzer bir şekilde, lahmacun fiyatları 40 TL’den 140 TL’ye (%225 artış) ve Adana dürüm ise 80 TL’den 300 TL’ye (%275 artış) yükseldi. Dürüm fiyatlarında ise %1566’lık bir zam gerçekleşti.

RESTORAN İŞLETMECİLERİ MALİYET BASKISINI VURGULUYOR

Restoran sahipleri, artan et fiyatlarının yanı sıra enerji, işçilik ve kira giderlerindeki yükselişin de fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getirdiğini savunuyor. Antalya’daki bir kebapçı, “2020’de bir kilo etle 10 porsiyon kebap yapabiliyorduk, şimdi aynı parayla 2 porsiyon anca çıkıyor” diyerek maliyet baskısını gözler önüne serdi. X’te bir işletmeci; “Et fiyatları 5 yılda 9 kat arttı, kebap fiyatları da 15 kata kadar çıktı. Zam yapmazsak batarız.” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Türkiye’de kebap tüketiminin yoğun olduğu Adana’da, günlük 25-30 ton et kebap olarak tüketiliyor fakat artan fiyatlar, vatandaşların bu lezzete ulaşmasını zorlaştırıyor.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ: “KEBAP LÜKS OLDULAR”

Kebap fiyatlarındaki büyük artış, vatandaşın tepkisini çekiyor. X’te bir kullanıcı, “Eskiden ailecek kebapçıya giderdik, şimdi bir porsiyon Adana 400 TL. Bu gidişle kebap lüks restoran yemeği olacak.” yorumunu yaptı. Başka bir paylaşımda ise, “6 ay önce kebap fiyatı neydi, hatırlamakta zorlanıyoruz. Enflasyonla gerçekler arasında uçurum var.” denildi. 2025’te en ucuz kebap menülerinin bile 300 TL’den başladığı belirtiliyor.

KEBAP ENFLASYONU REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Sözcü’nün haberine göre, kebap fiyatlarındaki artış, genel gıda enflasyonunu bile geride bırakıyor. Antalya Kaş’taki bir restoranda 2020’de 18 TL olan dürüm, 2025’te 300 TL’ye çıkarak %1566’lık bir artış gösterdi. Aynı restoranda karışık kebap 2020’de 56 TL iken, 2025’te 600 TL’ye yaklaştı. Bu oranlar, kebap enflasyonunun %1366’ya ulaştığını gösteriyor. Ekonomistler, et fiyatlarındaki artışın yanı sıra enflasyon, lojistik maliyetler ve pandemi sonrası talep artışının bu durumu tetiklediğini belirtiyor.