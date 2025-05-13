Adana Kebap Fiyatları 5 Yılda %1000 Aştı!

KEBAP FİYATLARINDAKİ REKOR ARTIŞLAR

Türkiye’de gıda enflasyonu, vatandaşların mutfaklarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son 5 yıl içerisinde Türk mutfağının simgelerinden biri olan Adana kebabının fiyatları adeta fırladı. 2020 yılında bir porsiyon kebap 35-40 TL civarında satılırken, 2025’te bu fiyatın 350-400 TL’ye çıkması bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre, kebap fiyatlarındaki artış %1000’i geçiyor. Bu rekor zamların arkasındaki sebepler neler?

ET FİYATLARI YÜKSELİYOR

Kebap fiyatlarındaki büyük artışın en önemli sebebi kırmızı et maliyetlerinin yükselmesi. 2020 yılında dana kuşbaşı kilosu ortalama 80 TL, kıyma ise 64 TL fiyatla satılıyordu. 2025’te bu fiyatlar, dana kuşbaşı için 750 TL, kıyma için ise 589 TL’ye ulaşacak; bu da sırasıyla %800 ve %820’lik artış gerçekleştiriyor. Restoran sahipleri, kebap fiyatlarındaki zammı bu yükselen maliyetlerle ilişkilendiriyor. Antalya Kaş’ta bir restoranda 2020’de 30 TL olan Adana kebap, 2025’te 440 TL’ye çıkarak %1366’lık bir artış gösterdi.

PANDEMİ VE ENFLASYON TESİRİ

Pandemi süreci, restoran sektörünü derinden etkiledi. Uzun süre kapalı kalan işletmeler, normalleşme sürecinde artan maliyetlerle karşılaşmak zorunda kaldı. Yeme-içme fiyatlarındaki enflasyon, kebap fiyatlarını da rekor seviyelere çıkardı. 2022’de 125 TL olan bir porsiyon Adana kebap, 3 yılda %252 artarak 2025’te 440 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde lahmacun fiyatları 40 TL’den 140 TL’ye (%225 artış), Adana dürüm ise 80 TL’den 300 TL’ye (%275 artış) yükseldi.

RESTORAN İŞLETMECİLERİ RİSKLERDEN DOLAYI ZAM YAPMAK ZORUNDA

Restoran sahipleri, artan et fiyatlarına ek olarak enerji, işçilik ve kira giderlerinin yükselmesinin de zamları neredeyse kaçınılmaz kıldığını belirtiyor. Antalya’da bir kebapçı, “2020’de bir kilo etle 10 porsiyon kebap yapabiliyorduk, şimdi aynı parayla 2 porsiyon anca çıkıyor” diyerek maliyet baskısını ortaya koydu. Bir işletmeci, “Et fiyatları 5 yılda 9 kat arttı, kebap fiyatları 15 kata kadar çıktı. Zam yapmazsak batarız.” ifadelerini kullandı. Türkiye’de kebap tüketiminin yoğun olduğu Adana’da, günlük 25-30 ton et kebap olarak tüketiliyor, ancak artan fiyatlar sebebiyle vatandaş bu lezzete ulaşmakta güçlük çekiyor.

VATANDAŞLAR KEBAP FİYATLARINA İSYAN EDİYOR

Kebap fiyatlarındaki büyük artış, vatandaşların da tepkisini çekiyor. Bir kullanıcı X’te, “Eskiden ailecek kebapçıya giderdik, şimdi bir porsiyon Adana 400 TL. Bu gidişle kebap lüks restoran yemeği olacak.” yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise “6 ay önce kebap fiyatı neydi, hatırlamakta zorlanıyoruz. Enflasyonla gerçekler arasında uçurum var.” şeklinde düşüncelerini paylaştı. 2025 yılında en ucuz kebap menülerinin bile 300 TL’den başladığı belirtiliyor.

KİTABULEN KEBAP ENFLASYONU

Kebap fiyatlarındaki artış, genel gıda enflasyonunu da geride bırakmış durumda. Antalya Kaş’ta bir restoranda 2020’de 18 TL olan dürüm, 2025’te 300 TL’ye çıkarak %1566’lık bir artış kaydetti. Aynı restoranda karışık kebap da 2020’de 56 TL iken, 2025’te 600 TL’ye yaklaşmış durumda. Bu oranlar, kebap enflasyonunun %1366’ya ulaştığını gösteriyor. Ekonomistler, et fiyatlarındaki artışların yanı sıra enflasyon, lojistik maliyetler ve pandemi sonrası talep patlamasının bu fiyat yükselişini tetiklediğini ifade ediyor.