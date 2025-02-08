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Spor

Adanaspor, Manisa FK’yi 2-1 Mağlup Etti

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Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Manisa FK’ya karşı sahasında 2-1’lik bir galibiyet elde etti.

HAKEMLERİN GÖREVİ

Maçta görev alan hakemler İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş ve Abdülhamit Söyler oldu.

ADANASPOR’UN KADROSU

Adanaspor’un kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Yusufcan Esendemir (Fofana dk. 69), Fatih Kurucuk, Isaac, Harun Alpsoy, Ivan (Amadou Ciss dk. 69), Innocent, Candeias (Doğukan Emeksiz dk. 90+2), Mirza Cihan (Orkan Çınar dk. 79) ve Çikalleşhi.

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