Adanaspor, Manisa FK’yi 2-1 Mağlup Etti

Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Manisa FK’ya karşı sahasında 2-1’lik bir galibiyet elde etti.
HAKEMLERİN GÖREVİ
Maçta görev alan hakemler İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş ve Abdülhamit Söyler oldu.
ADANASPOR’UN KADROSU
Adanaspor’un kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Yusufcan Esendemir (Fofana dk. 69), Fatih Kurucuk, Isaac, Harun Alpsoy, Ivan (Amadou Ciss dk. 69), Innocent, Candeias (Doğukan Emeksiz dk. 90+2), Mirza Cihan (Orkan Çınar dk. 79) ve Çikalleşhi.