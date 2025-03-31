Adapazarı’nda İki Kişiye Şiddetli Saldırı

OLAYIN BAŞLANGICI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, bir grup genç tekel bayisi önünde arasında tartışma başlamış. Tekel bayisinde çalışan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için dışarı çıkıp uyarıda bulunmuş. Gençler, bu uyarıyı dikkate almak yerine, tartışmayı bırakıp tekel bayisinin sahibi S.K. ile M.D. ile karşı karşıya gelmiş. Kısa bir süre içinde olay kontrolden çıkmış ve ortam savaş alanına dönüşmüş. Öfkeli grup, dükkanın içinde ve dışında iki kişiyi dövmeye başlamış.

OLAYIN DEHŞETİ

Tekel bayisinde bulunan saldırganlar, dükkan sahibine ve emekli polise karşı da kendilerine geçen malzemeleri kullanarak saldırmış. Kanlar içinde yere yıkılan iki kişiye yönelik saldırılar devam etmiş. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine intikal etmiş.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olayın büyüklüğünü güvenlik kameraları net bir şekilde kaydetmiş. Görüntülerde, gençlerin kendi aralarındaki anlaşmazlığı bırakıp emekli polis memuruna yöneldikleri ve sonrasında ortalığın nasıl savaş alanına döndüğü izlenmiş. Emekli polisin kurtulmak için silahını kullanmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Polis ekipleri, biber gazı kullanarak durumu zorla kontrol altına almış. Emekli polis memurunun durumunun ciddi olduğu belirtilirken, olay sonrasında gözaltına alınan kişi sayısı 15’e ulaşmış. Gözaltına alınanların çoğunun 18 yaşından küçük olduğu da öğrenilmiş.