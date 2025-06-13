Gündem

Aday Çıkarmama Kararı Alındı

aday-cikarmama-karari-alindi

FERDİ ZEYREK’İN VEFATINDAN SONRA BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILACAK

Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrasında, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi içerisinde başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, bu seçimde aday göstermeme kararı aldıklarını açıkladı. Turgut’un konuya dair ifadeleri şöyle oldu: “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağız. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, Ferdi Başkan döneminde olduğu gibi Manisa ve hemşehrilerimizin faydasına olacak projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır.”

FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek’in cenazesi, 10 Haziran’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail, İran’a Sızarak Operasyon Gerçekleştirdi

İsrail, Mossad'ın İran'da gizli bir kamikaze İHA üssü kurarak hava savunma sistemlerini ve balistik füze rampalarını hedef aldığını öne sürdü. Tahran çevresindeki saldırılar İran'ı hazırlıksız yakaladı.
Gündem

Ferdi Zeyrek’in Vefatı Üzerine Manisa Kararı

Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası yapılacak seçimlerde aday göstermeyeceklerini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.