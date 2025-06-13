Aday Çıkarmama Kararı Alındı

FERDİ ZEYREK’İN VEFATINDAN SONRA BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILACAK

Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrasında, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi içerisinde başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, bu seçimde aday göstermeme kararı aldıklarını açıkladı. Turgut’un konuya dair ifadeleri şöyle oldu: “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağız. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, Ferdi Başkan döneminde olduğu gibi Manisa ve hemşehrilerimizin faydasına olacak projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır.”

FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek’in cenazesi, 10 Haziran’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.