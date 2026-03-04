Adem Metan İsrail’de Gözaltına Alındı Açıklaması

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya aracılığıyla İsrail’de gözaltına alındığını açıkladı. “4 SAATTİR TUTULUYORUZ” Metan, “İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil.” şeklinde ifade etti.

ÇELİK: “HUKUKSUZLUK FİİLİYATINA SON VERİLMELİ”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal’ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz.” şeklinde belirtti. Gözaltına alınan gazetecilerin durumu, basın özgürlüğü açısından önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

CNN TÜRK EKİBİ DE GÖZALTINA ALINDI

Tel Aviv’de, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman da dün canlı yayın esnasında gözaltına alındı. Yaklaşık 9 saat gözaltında tutulan Çakmak ve Kahraman, telefonlarının incelenmesinin ardından Türkiye’nin müdahalesiyle serbest bırakıldılar. Alınan gözaltı kararları, medya özgürlüğü konusu üzerine derin tartışmalara yol açıyor.