Kafe Olayında Uzlaşma Sağlandı: 1 Milyon 500 Bin TL Ödendi

İSTANBUL’DA KAHVE KAZASI: GÖZALTILAR VE UZLAŞMA

İstanbul Beyoğlu’nda, 17 Kasım 2025 tarihinde genç mühendis Ayben Ö.T., bölgedeki bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, Ayben Ö.T.’nin içtiği kahvenin deterjanla hazırlandığı ortaya çıktı. İşletme sahibi ve kahveyi hazırlayan şüphelilerin arasında bulunduğu kişiler gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulandı. Savcılığın yazısına göre, şüphelilerin eylemlerinde kasıt unsuruna ulaşamadığı belirtildi. Olayın, şüpheli Sıla Nur Ö’nün kafenin kalabalık olması nedeniyle Münire A’dan yardım istemesi ve Münire A’nın daha önceki bilgisi olmaksızın kafe mutfağına girip etiket bulunmayan bir şişeden sıvıyı kahve yapımında kullanması sonrası yaşandığı tespit edildi.

KAZA SONRASI ŞÜPHELİLERİ UZLAŞMA YOLUNA GİTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar alındı. Takipsizlik kararında Ayben Ö.T. “mağdur”, Mustafa Emre T. ise “müşteki” olarak yer aldı. Şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. “şüpheli” sıfatıyla listelendi. Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun “uzlaşma” kapsamında olduğu ifade edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.’nün mağdur tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği ve böylelikle tarafların uzlaştığı bildirildi.

KAMU DAVASI AÇILMASINA GEREK YOK

Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A’nın iş yerinin mutfağında bulunan ve içme suyuyla karıştırılabilecek etiket bulunmayan sıvı madde hakkında daha önce bilgi sahibi olmadığı, bu sebeple kahve yapımında kullanmasının kusur teşkil etmediği ifade edildi. Dolayısıyla, Münire A’nın Ayben Ö.T.nin yaralanmasında herhangi bir kusuru bulunmadığı değerlendirildi. Bu gerekçelerle, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına gerek görülmediği sonucuna varıldı.