Kafe Olayında Uzlaşma Sağlandı: 1 Milyon 500 Bin TL Ödendi

kafe-olayinda-uzlasma-saglandi-1-milyon-500-bin-tl-odendi

İSTANBUL’DA KAHVE KAZASI: GÖZALTILAR VE UZLAŞMA

İstanbul Beyoğlu’nda, 17 Kasım 2025 tarihinde genç mühendis Ayben Ö.T., bölgedeki bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, Ayben Ö.T.’nin içtiği kahvenin deterjanla hazırlandığı ortaya çıktı. İşletme sahibi ve kahveyi hazırlayan şüphelilerin arasında bulunduğu kişiler gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulandı. Savcılığın yazısına göre, şüphelilerin eylemlerinde kasıt unsuruna ulaşamadığı belirtildi. Olayın, şüpheli Sıla Nur Ö’nün kafenin kalabalık olması nedeniyle Münire A’dan yardım istemesi ve Münire A’nın daha önceki bilgisi olmaksızın kafe mutfağına girip etiket bulunmayan bir şişeden sıvıyı kahve yapımında kullanması sonrası yaşandığı tespit edildi.

KAZA SONRASI ŞÜPHELİLERİ UZLAŞMA YOLUNA GİTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar alındı. Takipsizlik kararında Ayben Ö.T. “mağdur”, Mustafa Emre T. ise “müşteki” olarak yer aldı. Şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. “şüpheli” sıfatıyla listelendi. Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun “uzlaşma” kapsamında olduğu ifade edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.’nün mağdur tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği ve böylelikle tarafların uzlaştığı bildirildi.

KAMU DAVASI AÇILMASINA GEREK YOK

Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A’nın iş yerinin mutfağında bulunan ve içme suyuyla karıştırılabilecek etiket bulunmayan sıvı madde hakkında daha önce bilgi sahibi olmadığı, bu sebeple kahve yapımında kullanmasının kusur teşkil etmediği ifade edildi. Dolayısıyla, Münire A’nın Ayben Ö.T.nin yaralanmasında herhangi bir kusuru bulunmadığı değerlendirildi. Bu gerekçelerle, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına gerek görülmediği sonucuna varıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Adem Metan İsrail’de Gözaltına Alındı Açıklaması

Gazeteci Adem Metan, İsrail'de Ensonhaber'in yayın yönetmeni İlyas Efe Ünal ile gözaltına alındıklarını açıkladı ve serbest kalma tarihlerinin belirsiz olduğunu belirtti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güvenlik Açıklamaları: Caydırıcılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’dan gelen füzenin Türk hava sahasına girmeden düşürülmesiyle ilgili olarak NATO müttefikleriyle işbirliği yapıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.
Gündem

Eflanispor Ligden Çekilme Kararı Aldı

Eflanispor, Bölgesel Amatör Lig'den çekildiğini açıkladı. Kulüp Başkanı, hakem hataları ve adaletsiz yönetimlere karşı isyan etti. Şok eden karar, futbol camiasında yankı uyandırdı.
Gündem

ABD Savunma Bakanı’ndan Yeni İran Açıklaması Geldi

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'daki duruma dair "Amerika kazanıyor" ifadelerini kullanarak, daha büyük hava saldırılarının yolda olduğunu belirtti.
Gündem

İran Gemisine Denizaltı Saldırısı: 80 Asker Hayatını Kaybetti

Sri Lanka açıklarında İran'a ait IRIS Dena fırkateyninin battığı ve en az 101 askerin kaybolduğu bildirildi. Olayda 80 asker yaşamını yitirdi, 78 asker yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.