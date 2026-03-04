Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güvenlik Açıklamaları: Caydırıcılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Özel Harekat Komutanlığı’nda gerçekleştirilen iftar programına katıldı. İftar sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen füzenin düşürülmesi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Erdoğan, “Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

HUDUT GÜVENLİĞİNE VURGU

Bir daha benzer olaylarının yaşanmaması adına uyarıların en etkili şekilde yapıldığını vurgulayan Erdoğan, “Hudut güvenliğini şansa bırakmıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir.” dedi.

ASKER VE ŞEHİTLERE SAYGI

Erdoğan’ın açıklamalarından bazı önemli noktalar ise şöyle: “Askerimize üstün başarılar diliyorum. Rabbim güvenlik güçlerimizi ihanetten korusun. Tabuta sığmayan tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin aziz ruhları rehberimizdir.” Türkiye’nin, bayrağı, bağımsızlığı ve kutsal değerleri tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğunu tarih boyunca ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye bölgesinde bir istikrar adasıdır. Dünyanın en çalkantılı bölgelerinden birinde bin yıldır yaşıyoruz.” diyerek vatanseverliğin altını çizdi.

KAHRAMAN ORDU İFADELERİ

Erdoğan, “Türk ordusu milletimizle birlikte güven kaynağıdır. Ordumuz dostlarımızın da güven kaynağı. Kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullanarak, huzur içerisinde yaşamak için caydırıcılıklarını artırma zorunluluğuna değindi ve “Hudutlarımızın güvenliğini şansa bırakmayacağız.” şeklinde konuştu.