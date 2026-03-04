Adem Metan İsrail’de Gözaltına Alındı Açıklaması Geldi

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya aracıyla İsrail’de gözaltına alındığını bildirdi.

4 SAATTİR TUTULUYORUZ

Metan, “İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil.” dedi.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendi sosyal medya hesabından, “Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal’ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz.” açıklamalarını yaptı.

CNN TÜRK EKİBİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tel Aviv’de, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, dün canlı yayın sırasında gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 9 saat gözaltında kalan ve telefonları incelemeye alınan Çakmak ve Kahraman, Türkiye’nin girişimleri sonrasında serbest bırakıldılar.