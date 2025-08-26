Adev Kum Fırtınası, Arizona’yı Vurdu

KUM FIRTINASI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ABD’nin Arizona eyaletinde meydana gelen kum fırtınası, özellikle Phoenix ve çevresindeki yaşamı olumsuz etkiliyor. Devasa toz bulutu, bu şehirde elektrik kesintilerine neden olurken, aynı zamanda uçuş gecikmelerine de yol açıyor.

HAVALİMANINDA HASAR VE GECİKEN UÇUŞLAR

Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı’nda fırtına nedeniyle bazı uçuşlar gecikiyor. Bunun yanında, havalimanının çatısında da hasar meydana geldi. Şiddetli yağış ve rüzgar, fırtınanın etkisini daha fazla artırıyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, sürücüleri düşük görüş mesafesi nedeniyle araç kullanmamaları konusunda uyarıyor.

ELEKTRİKSİZ KALANLARIN SAYISI

Fırtına, Phoenix’in de yer aldığı Maricopa bölgesinde yaklaşık 60 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına sebep oluyor.