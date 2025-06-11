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Adıyaman’da Kavga Sırasında Bıçaklandı

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ADANA’DA KADINLAR ARASINDA ŞİDDETE DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Adıyaman’da, kent merkezinde iki kadın grubu arasında belirsiz bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredekilerin müdahalesine rağmen kavgaya dönüştü.

VATANDAŞ ARAYA GİRERKEN BIÇAKLANDI

Tartışmayı sona erdirmek isteyen vatandaşlardan A.A. isimli kişi, kavgaya dahil olan kadınlardan biri olan F.A. tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen A.A.’nın tedavisi devam ederken, polis ekipleri F.A.’yı olay yerinde gözaltına aldı. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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