Adıyaman’da Mert D. otomobilini yaktı

Otomobil Yangını İhbar Edildi

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde Mert D.’ye ait bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki aracı söndürmek için 1 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı

Yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mert D., otomobilini yaktığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.