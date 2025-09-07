Adıyaman’da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

YEREL NARKOTİK OPERASYONLARI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxone hap, 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçiyor.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA

Polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekiplerince araçta yapılan aramalarda 16,84 gram metamfetamin yakalandı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olayla ilgili olarak, araçta bulunan E.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Toplamda 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülüyor. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.