Adıyaman’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

OLAYIN YERİ

Korupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mazlum Korkmaz, arkadaşı Mustafa B.’ye ait oto yıkama iş yerine gitti. Burada, iki arkadaş arasında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı.

TARTIŞMA VE SONUCU

Kısa bir süre içinde büyüyen tartışma sırasında, Mustafa B., üzerindeki tabancayla Korkmaz’a ateş açtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahaleleri yapılan Korkmaz, ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak acil serviste tedavi altına alınmasına rağmen, doktorların müdahalesine rağmen Korkmaz yaşamını yitirdi.

POLİS MÜDAHALESİ

Olayın hemen ardından polis, Mustafa B.’yi gözaltına aldı.