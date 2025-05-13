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Adıyaman’da Sürücü, Otomobilini Yaktı

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OTOMOBİLİN YANMASI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde Mert D.’ye ait otomobilin yandığı görüldü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otomobile müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Yanmanın ardından otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

SURİYECİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili yapılan incelemelerde, alkollü olduğu belirlenen sürücü Mert D., otomobilini kendisinin yaktığını itiraf etti. Bu gelişme üzerine Mert D. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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