Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahıs Yakalandı

ADANA’DA YAPILAN OPERASYONLA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. adındaki şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Bu aramalar sonucunda, 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxone hap, 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

ARAÇTA YENİ UYUŞTURUCU BULUNTUSU

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bu aramalarda 16,84 gram metamfetamin bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Olayla ilgili olarak araçta bulunan E.K. ve F.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Toplamda 6 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.