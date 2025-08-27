Adli Tıp Kurumu Raporları Hazırlandı!

ADLİ TIP KURUMU RAPORU HAZIRLANDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin isteği doğrultusunda, Adli Tıp Kurumu tarafından 10 maktul bebek için ölüm sebepleri, tanı ve teşhisler ile gerçekleştirilen işlemlerin doğruluğu, tıbbi uygulama hataları ve dosyadaki sanıkların ölümlerdeki kusurlarının olup olmadığına ilişkin ayrı ayrı rapor hazırlandı. “Tokluoğlu”, “Alkari”, “Helvacı”, “Kadan”, “Karaduman”, “Karakoç”, “Kaya”, “Opara”, “Serdarova” ve “Süleymanoğlu” soyadlarına sahip bebeklere ait detaylı raporlar Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

OXYGEN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR

Bebeğe dair hazırlanan raporda, bebek Süleymanoğlu’nun ekstremite ve kalp anomalileri ile doğduğu, ölümünün konjenital kalp hastalığı ve gelişen komplikasyonlar yüzünden meydana geldiği sorununa vurgu yapıldı. Ayrıca, bebeğin oksijen saturasyonu değerlerinin yüzde 85 civarında olması gerekirken, sürekli yüzde 93-95 arasında seyrettiği ifade edildi. Oksijen yönetiminin uygun olmadığı belirtiliyor.

BESİN İHTİYACINDA İHLAL

Raporun devamında, bebeğin yatışının dördüncü gününde besin ihtiyacını karşılayacak karışıma geçişin yapılmadığı bildirildi. Bebeğin konjenital kalp cerrahisi için sevk edilmesi gerektiği, fakat bunun yapılmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, 2 Temmuz 2023 itibariyle bebeğin hayatla bağdaşmayacak şekilde kilo alımının olduğu vurgulandı.

DİYALİZE GEÇ KALMA DURUMU

İdrar çıkışı azalan ve böbrek yetmezliği görülen bebeğe potasyum içeren sıvıların verilmeye devam edildiği, bu durumun ciddi böbrek yetmezliği bulguları gösterdiği belirtildi. Bebeğin günde en az iki kez böbrek fonksiyon testlerinin kontrol edilmesi gerektiği, ancak sadece 2 ve 6 Temmuz’da laboratuvar tetkiklerinin yapıldığı ifade edildi. Rapor, diyalize geç kalındığına işaret etti.

TIBBEN SORUMLULUK VURGUSU

Raporda, bebeğin bakımından sorumlu olan doktor Dursun Eryılmaz ile yenidoğan yoğun bakım sorumluluğunu üstlenen doktor İlker Gönen’in tıbben sorumlu olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, Uzm. Dr. Fırat Sarı’nın da tıbben sorumlu olduğu ve hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinin denetim yükümlülüğünün yerine getirilmediği bildirildi.

YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA VE DAVANIN GEÇMİŞİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, bebek acil hastalarının özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 16 şüpheli belirlenmişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık’ta düzenlenen operasyonla 14 şüpheliyi yakaladı.

CİDDİ CEZA İSTEMLERİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, doktor Fırat Sarı’nın oluşturduğu suç örgütünün hedeflerinin açıklandığı yer alıyor. Suç örgütünün, hastaların durumunu olduğundan daha ağır göstererek SGK’den yüksek ücret tahsil ettiği ve bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesini değil, maddi kazancı hedeflediği belirtiliyor. Sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle çeşitli suçlamalardan toplamda 582 yıl hapis cezası talep ediliyor.