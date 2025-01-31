Adliye Önünde Kavga: 16 Yaralı, 15 Gözaltı

OLAYIN DETAYLARI

Siverek ilçesine bağlı Yığınot köyünde bulunan akraba aileler arasında daha önce yaşanan bir kavga sonucunda E.İ. (56) isimli kişi hakkında bir şikayet oluşturuldu. Bu durum üzerine jandarma, E.İ.’yi gözaltına aldı. E.İ., adliyeye sevk edildiği esnada adliye bahçesinde karşılaşan iki taraf arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle olay, tekme tokatlı bir kavgaya dönüştü. Çevredeki güvenlik güçleri hızlı bir şekilde müdahale ederek tarafları ayırdı. Olay sonucunda toplamda 16 kişi yaralandı.

MÜDAHALE VE GÖZALTILAR

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına alarak durumu kontrol altına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.