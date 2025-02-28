Adnan Oktar’ın Üç Suçtan Beraat Kararı

DAVA GELİŞMESİ

Tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan Adnan Oktar davasında önemli bir gelişme gerçekleşti. 24 farklı suçla yargılanan Adnan Oktar ve ona eşlik eden 18 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar açıklandı.

Mahkemede esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların kaçakçılık ve sahte belge düzenleme iddialarıyla ilgili somut bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirtti ve bu suçlardan beraat talep etti. Mütalaada, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının dosyadan ayrılması gerektiği ifade edildi.

Savunmasında suçlamaları reddeden Oktar, “Kaçakçılık diye bir şey yok, bu bir kumpas. Ben 70 yaşındayım, trafik cezam bile yok. Birdenbire 30 tane suçu işleten insan haline geldim, yalan ve iftira. Mehdiyet dışında İslam aleminin birleşmesi mümkün değil. Ben Mehdi değilim ama müjdeleyeceğim.” dedi.

Mahkeme heyeti, Adnan Oktar’nın da bulunduğu sanıkların “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgeyi bozmak ve yok etmek” ve “kaçakçılık” suçlarından beraatine karar verdi. Ayrıca sanık Çağlar Keşkek’in “kaçakçılık” ve “resmi belgede sahteciliğe yardım”, Uğur Şahin’in “kaçakçılık” suçlarından beraatine hükmedildi. Sanık Ayşe Osma ise “görevi kötüye kullanma” suçundan beraat etti, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarının ise bu davadan ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan, Adnan Oktar’ın lideri olduğu suç örgütüyle ilgili 215 sanıklı davada, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi 16 Kasım 2022’de Oktar için toplamda 891 yıl hapis cezası vermişti. Örgüt yöneticisi olarak diğer sanıkların suçlarından sorumluluğu da bulunan Oktar, toplam 8 bin 658 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.