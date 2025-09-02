Af Düzenlememiz Yok, Beklenti Yanlış

YARGITAY’DA AF BEKLENTİLERİNE YANIT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’da 2025–2026 Adli Yıl Açılışı sırasında kamuoyunda tartışılan af beklentilerine dair açıklamalarda bulundu. Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” diyerek bu konudaki iddiaları açık bir şekilde reddetti. Ayrıca, suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

YAŞ GRUBUNA GÖRE CEZA İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ

Tunç, özellikle 16–18 yaş arasındaki bireyler için ceza indirimi mekanizmasının yaş arttıkça azalması üzerine bir düzenleme üzerinde durduklarını ifade etti. Bu konudaki detayların yakın zamanda kamuoyuna duyurulabileceğini vurguladı.

İKİLİ HUKUK SİSTEMİ ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ikili hukuk sistemi” eleştirilerine de yanıt veren Tunç, “Türkiye’de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Anayasamız var, tek hukuk sistemimiz var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.