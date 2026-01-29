AFAD 473 Personel Alımı Taban Puanları Şaşırttı

İTİRAZ SÜRECİ SONRASI TABAN PUANLARDA DÜŞÜŞ

İtiraz süreçleri tamamlanan başvurularda belirlenen taban puanlar, bazı branşlarda 65 puana kadar düşüş gösterdi. Adaylar için sözlü sınav tarihleri ve branş bazında taban puan listesi açıklandı. Yetkililerin yaptığı resmi duyuruya göre, adaylar kesinleşmiş başvuru sonuçlarını 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Kariyer Kapısı platformu üzerinden inceleyebiliyor.

SÖZLÜ MÜLAKAT HEYECANI BAŞLIYOR

İlan edilen pozisyon sayısının tam beş katı kadar aday, sözlü mülakat aşamasına davet edildi. Sözlü sınava katılma hakkını elde eden adaylar için heyecan dolu bir dönem başlarken, AFAD tarafından hazırlanan mülakat takvimi de belirlendi. 473 kişilik kadro açıktan yapılan alımda, dikkat çeken unsur bazı teknik kadrolardaki düşük KPSS puanları oldu.

SINAV GÜNÜ KURALLARI

Sınava girecek adayların, mülakat saatinden en az 30 dakika önce, Ankara’daki sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor. Giriş esnasında T.C. Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesinin ibraz edilmesi zorunlu. Kimlik belgesi olmayan adaylar, sınav haklarını kaybedecekler.