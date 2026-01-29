AFAD 473 Personel Alımı Taban Puanları Şaşırttı

afad-473-personel-alimi-taban-puanlari-sasirtti

İTİRAZ SÜRECİ SONRASI TABAN PUANLARDA DÜŞÜŞ

İtiraz süreçleri tamamlanan başvurularda belirlenen taban puanlar, bazı branşlarda 65 puana kadar düşüş gösterdi. Adaylar için sözlü sınav tarihleri ve branş bazında taban puan listesi açıklandı. Yetkililerin yaptığı resmi duyuruya göre, adaylar kesinleşmiş başvuru sonuçlarını 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Kariyer Kapısı platformu üzerinden inceleyebiliyor.

SÖZLÜ MÜLAKAT HEYECANI BAŞLIYOR

İlan edilen pozisyon sayısının tam beş katı kadar aday, sözlü mülakat aşamasına davet edildi. Sözlü sınava katılma hakkını elde eden adaylar için heyecan dolu bir dönem başlarken, AFAD tarafından hazırlanan mülakat takvimi de belirlendi. 473 kişilik kadro açıktan yapılan alımda, dikkat çeken unsur bazı teknik kadrolardaki düşük KPSS puanları oldu.

SINAV GÜNÜ KURALLARI

Sınava girecek adayların, mülakat saatinden en az 30 dakika önce, Ankara’daki sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor. Giriş esnasında T.C. Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesinin ibraz edilmesi zorunlu. Kimlik belgesi olmayan adaylar, sınav haklarını kaybedecekler.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Patlama Gerçekleşti

Kocaeli İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın yaşandı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Gündem

Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme

Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbol bahis soruşturması nedeniyle tutuklandı; ancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Gündem

Juventus’tan Yeni Türk Yıldız Esad Deniz Transferi

Juventus, Kenan Yıldız projesinin ardından Türk yeteneklere yönelik ilgisini sürdürerek Ajax'ın 16 yaşındaki yıldızı Esad Deniz'i kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçti.
Gündem

Fenerbahçe’de Lookman İçin Yeni Transfer Girişimi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman ile görüşmelere başladı. İtalya'dan sıcak haberler geldi.
Manşet

Al Fateh ve Al Ittihad Zarif Beraberlik Yakaladı

N'Golo Kante'nin 90 dakika oynadığı karşılaşmada Al Ittihad, Al Fateh ile 2-2 eşitlik sağladı. Maçta her iki takım da birer puan aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.