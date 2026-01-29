Trump’tan Putin’e Savaşla İlgili Önemli Teklif

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında güncel konulara dair kritik açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Trump, soğuk hava koşulları sebebiyle 1 hafta boyunca Ukrayna’ya saldırmamasını istediğini, Putin’in de bu isteği kabul ettiğini kaydetti.

TRUMP’TAN PUTİN’E “SOĞUK HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE 1 HAFTA SALDIRMA”

Trump, Rusya’yla bir haftalık ateşkesi sağladığını vurgulayarak İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen ateşkes sonrası yapılan rehine takasına dair de değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Hamas, rehinelerin geri alınmasında büyük bir faktördü. Hamas’ın silahsızlanacağı da görünüyor” şeklinde konuştu.

VENEZUELA’YA TİCARİ UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Venezuela Devlet Başkanı Nicola Maduro’nun ABD askerleri tarafından yakalanıp ABD’ye götürülmesinin ardından askıya alınan ticari uçuşlarla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, Venezuela’ya yakın zamanda ticari uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

İRAN’IN SONU VENEZUELA’YA BENZER

Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “İran’a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler. Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı’ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız. Tıpkı bu ay (Venezuela’da) yaptığımız gibi” ifadelerinde bulundu.