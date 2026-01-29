Trump’tan Putin’e Savaşla İlgili Önemli Teklif

trump-tan-putin-e-savasla-ilgili-onemli-teklif

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında güncel konulara dair kritik açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Trump, soğuk hava koşulları sebebiyle 1 hafta boyunca Ukrayna’ya saldırmamasını istediğini, Putin’in de bu isteği kabul ettiğini kaydetti.

TRUMP’TAN PUTİN’E “SOĞUK HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE 1 HAFTA SALDIRMA”

Trump, Rusya’yla bir haftalık ateşkesi sağladığını vurgulayarak İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen ateşkes sonrası yapılan rehine takasına dair de değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Hamas, rehinelerin geri alınmasında büyük bir faktördü. Hamas’ın silahsızlanacağı da görünüyor” şeklinde konuştu.

VENEZUELA’YA TİCARİ UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Venezuela Devlet Başkanı Nicola Maduro’nun ABD askerleri tarafından yakalanıp ABD’ye götürülmesinin ardından askıya alınan ticari uçuşlarla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, Venezuela’ya yakın zamanda ticari uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

İRAN’IN SONU VENEZUELA’YA BENZER

Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “İran’a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler. Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı’ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız. Tıpkı bu ay (Venezuela’da) yaptığımız gibi” ifadelerinde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid’de Şok Yenilgi Sonrası Teknik Değişim

Real Madrid, Benfica'ya 4-2 yenilerek şok yaşadı. Alvaro Arbeloa'nın görevine son verildi. Yeni hocanın Unai Emery olması bekleniyor. Arda Güler, 6 pasla dikkat çekti.
Gündem

Dolar Güçlendi Altın Ve Gümüş Fiyatları Düştü

Doların değer kazanmasıyla birlikte, altın Ekim ayından beri en büyük düşüşü kaydetti ve gümüş değerlerinde yüzde 8'in üzerinde bir azalma görüldü.
Gündem

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Patlama Gerçekleşti

Kocaeli İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın yaşandı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Gündem

Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme

Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbol bahis soruşturması nedeniyle tutuklandı; ancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Gündem

Juventus’tan Yeni Türk Yıldız Esad Deniz Transferi

Juventus, Kenan Yıldız projesinin ardından Türk yeteneklere yönelik ilgisini sürdürerek Ajax'ın 16 yaşındaki yıldızı Esad Deniz'i kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.