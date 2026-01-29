İran Donanması Çin ve Rusya ile Tatbikat Yapacak

ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı adımlar ve açıklamalarla yükseliyor. ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırı gerçekleştirebileceği yönündeki endişeler artarken, bölge gergin bir bekleyiş içinde. Son olarak İran’dan gelen bir hamle dikkatleri çekti. İsim vermeyen bir İranlı yetkili, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İran donanmasının kısa süre içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile ortak tatbikatlara başlayacağını duyurdu. Öte yandan, ABD donanması da Donald Trump’ın emirleri doğrultusunda Umman Denizi civarında askeri konuşlanma gerçekleştirmişti.

İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ ARTMAKTA

Diğer yandan, İran ordusunun, saldırı, keşif ve elektronik savaş alanlarında kullanılabilecek toplam 1000 adet insansız hava aracını (İHA) envanterine eklediği bildiriliyor. Yarı resmi kaynaklara göre, bu yeni cihazlar, karşılaşılan tehditler ve İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmadan elde edilen deneyimlerin ışığında askeri uzmanlar tarafından geliştirilmiş. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, yeni İHA’ların belirli sabit ve hareketli hedefleri yok etmek üzere tasarlandığını belirterek, bu eklemenin orduya, muhtemel tehditlere karşı daha hızlı müdahale ve etkili karşılık verme yeteneği kazandırmayı amaçladığını vurguladı.