Real Madrid’de Şok Yenilgi Sonrası Teknik Değişim

Xabi Alonso’nun takımdan ayrılmasının ardından, Alvaro Arbeloa’ya emanet edilen Real Madrid, Benfica ile oynanan maçta yaşanan 4-2’lik ağır yenilginin ardından teknik direktör değişme kararı aldı.

HEDEFTE UNAI EMERY

İspanyol muhabir Ramon Alvarez de Mon’un haberine göre, Real Madrid yönetimi Unai Emery’i listenin bir numaralı adayı olarak belirledi. Yönetimin Emery’ye yönelmesinin sebepleri arasında, yıldız oyuncularla dolu kadroyu yönetme konusundaki tecrübesi yer alıyor. Ayrıca, maçlara detaylı bir hazırlık yapması ve taktiksel zekasının bulunması da önemli kriterler arasında. Özellikle genç oyunculardan, az süre alanlardan maksimum performans alma yeteneği ise Arda Güler gibi genç yetenekler için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmekte.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Real Madrid’in Benfica karşısında yaşadığı mağlubiyette parlayan isim milli oyuncu Arda Güler oldu. 4-2’lik yenilgiye rağmen gösterdiği performans ile İspanyol basınından tam not alan Arda, maç boyunca etkileyici istatistikler elde etti. 6 anahtar pas ile maçın en iyisi olarak öne çıkan genç yetenek, toplamda 57 pas vererek sahada etkili bir oyun sergiledi. Arda’nın, potansiyelini daha da geliştirmek adına Unai Emery ile çalışması durumunda performansında artış göstermesi bekleniyor.