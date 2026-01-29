Dolar Güçlendi Altın Ve Gümüş Fiyatları Düştü

dolar-guclendi-altin-ve-gumus-fiyatlari-dustu

Altın ve gümüş fiyatlarında büyük bir düşüş meydana geldi. ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle altın, Ekim ayından bu yana en yüksek günlük kaybını yaşadı. Doların güçlenmesiyle birlikte, altın fiyatları günde yüzde 5,7’ye kadar geriledi. Bu gerileme, 21 Ekim tarihinden bu yana gerçekleşen en büyük günlük düşüş olarak kaydedildi. Gümüş fiyatları ise yüzde 8,4 oranında bir azalma gösterdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTIK YETKİSİZ

Altın, yıl içerisinde artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ile ilgili endişeler nedeniyle önemli bir yükseliş kaydetmişti. Bu dönemde doların zayıflaması, değerli metallere olan talebi artırıyordu. Altın, sadece bu ayda yaklaşık yüzde 20 değer kazanmıştı.

KÂR REALİZASYONU BAŞLADI

TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, yükseliş ivmesinin zayıfladığını belirterek, yatırımcıların yüksek fiyat seviyelerinde kâr realizasyonuna yöneldiğini ifade etti. Blue Line Futures Baş Piyasa Stratejisti Phil Streible ise hisse senedi piyasalarındaki düşüşlerin, değerli ve endüstriyel metaller dahil birçok varlıkta likidasyona yol açtığını dile getirdi.

PAYLAŞILAN FİYATLAR

Spot altın, New York saatiyle 11.27’de yüzde 2,5 düşüşle ons başına 5 bin 288 dolardan işlem görürken, gümüş ise ons başına 112,7 dolar seviyesine indi.

