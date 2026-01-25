AFAD Ekipleri Kadına Paletli Araçla Ulaştı

Şehitkamil İlçesinde Şeker ve Astım Hastası Kadına Zor Anlar

Şehitkamil ilçesinin kırsal Bayatlı Mahallesi’nde şeker hastalığı ve astım rahatsızlığı bulunan 51 yaşındaki Sultan Şüngör, nefes darlığı problemi sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nden acil yardım talep etti. İhbar sonrası hemen sağlık ekipleri, kırsal bölgeye yönlendirildi.

Zorlu Hava Şartlarına Rağmen Ekipler Ulaşmayı Başardı

Yolların karla kaplı olması nedeniyle sağlık ekipleri mahalleye ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine bölgeye paletli kar aracıyla AFAD ekipleri gönderildi. Vatandaşlar, traktörle yapılan çalışmalara destek vererek AFAD ekiplerinin mahalleye ulaşmasına yardımcı oldu. Zorlu hava koşullarına ve karlı yollara rağmen paletli kar aracı, mahalleye güçlükle ulaştı.

İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı

Mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Şüngör’e olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumu stabil hale getirilen Şüngör, ardından paletli araçla mahalleden alınarak sağlık ekiplerinin ambulansla bekletildiği bölgeye getirildi. Burada hazır bekleyen ambulansa teslim edilen Şüngör, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.