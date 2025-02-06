AFAD: İki Yılda 107 Bin Deprem

AFAD’IN DEPREM VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar Türkiye ve çevresinde toplam 107 bin 439 deprem gerçekleştiğini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde sosyal medya üzerinden yapılan bu açıklamada, çok sayıda depremin kaydedildiği belirtildi.

KAHRAMANMARŞ DEPREMLERİ VE SONRASI

AFAD, “6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu depremlerin 73 bin 402’sinin Kahramanmaraş depremlerinin ardından gerçekleşen artçı sarsıntılar olduğu vurgulandı. Bölgedeki 4 ve üzeri büyüklükte toplam 734 depremin meydana geldiği bilgisi verildi. (DHA)