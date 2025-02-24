AfD Lideri Weidel’in Koalisyon Çağrısı

SEÇİM GALİBİNE YAKLAŞIM

Weidel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle koalisyon görüşmeleri için işbirliği teklif ettiklerini açıkladı. Seçim sonuçlarının, seçmenlerin AfD-CDU/CSU koalisyonunu tercih ettiğini öne süren Weidel, CDU/CSU’nun, SPD ve Yeşiller ile koalisyon kurması durumunda seçim vaatlerinin hiçbirini yerine getiremeyeceğini savunuyor.

WEIDEL’İN ARKA PLANI

1979 yılında doğan Alice Weidel, 2013 yılında AfD’ye katıldı ve 2017’de federal milletvekili unvanını aldı. Eğitimini Bayreuth Üniversitesi’nde ekonomi ve işletme alanında tamamlayan Weidel, Çin emeklilik sistemi üzerine doktora yapmış. Göçmen karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan Weidel, AfD’nin “güçlü kadını” olarak biliniyor.

AİLE GEÇMİŞİ VE ÖZEL HAYATI

Weidel’in dedesi Hans Weidel’in Nazi Almanyası’nda Schutzstaffel (SS) üyesi olduğu ortaya çıksa da Weidel, dedesiyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını vurguluyor. Özel hayatına dair bilgiler ise, Sri Lankalı film yapımcısı Sarah Bossard ile ilişkisi ve iki evlatlık çocuğu ile sıkça tartışma yaratıyor.

SİYASİ GÖRÜŞLERİ

Weidel, Almanya’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını eleştiriyor ve bu yaptırımların ne Rusya’ya ne de Ukrayna’ya bir fayda sağladığını, sadece ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade ediyor. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın Almanya’yı ilgilendirmediğini belirterek, ülkenin taraf tutmaktan kaçınması gerektiğini savunuyor.