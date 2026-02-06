Afetle Birlik Olma Vurgusu Adıyaman ve Osmaniye’de Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üçüncü yıldönümünde Adıyaman’daki “sessiz yürüyüş”e katılım gösterdi. Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu gibi isimlerle birlikte Valilik önünde bir araya gelen katılımcılar, kentin simgesi olan ve üç yıl boyunca 04.17’yi gösteren saat kulesine kadar yan yana yürüyüş gerçekleştirdi. Depremzedelerden bazıları, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşırken gözyaşlarına hakim olamadı ve birçok dilek balonunu gökyüzüne bıraktı. Yürüyüşün ardından, depremin yaşandığı saatte kentteki tüm camilerden sela okundu. Anma programı çerçevesinde, hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve saat kulesine karanfil bırakıldı.

OSMANİYE’DE ANMA PROGRAMI

Osmaniye’de de afetin üçüncü yıl dönümü nedeniyle valilik ve belediye işbirliğinde Devlet Bahçeli Meydanı’nda bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kahramanmaraş merkezli depremin meydana geldiği saat 04.17’de saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı’nı okudu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Ahat Taşcı depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti. Programda ayrıca, afetle ilgili bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

VALİ SERDENGEÇTİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Vali Serdengeçti, burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin sadece şehirleri değil, aynı zamanda umutları ve geleceğe yönelik hayalleri de derinden etkilediğini belirtti. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Serdengeçti, “Her biri ardında yarım kalan hikayeler, yetim kalan çocuklar ve tarifsiz bir hüzün bıraktı ancak bu büyük felaket karşısında aziz milletimiz, asırlardır taşıdığı dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koymuştur. Enkaz altındaki bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerimiz, hiçbir karşılık beklemeden yardım için seferber olan gönüllülerimiz ve yaraları sarmak için tek yürek olan insanımız, millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bugün burada yalnızca kaybettiklerimizi anmak için değil, yaşananlardan ders çıkarmak ve daha güvenli bir gelecek inşa etme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek için bulunuyoruz çünkü afetler kaderdir ancak ihmaller asla kader değildir” dedi. Söyleminin ardından anmaya katılanlar, Hasan Çenet Caddesi’nde “sessiz yürüyüş” yaparak Deprem Şehitleri Anıtı’na karanfil bıraktı.