MİT’in MOSSAD Casuslarını Ele Geçirme Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi’nin (MOSSAD) Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik “MONİTUM” isimli operasyonu çerçevesinde önemli bir başarı elde etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen operasyonda, MOSSAD adına casusluk yaptığı tespit edilen mermer ticaretçisi Mehmet Budak Derya ve suç ortağı Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.

TİCARET MASKESİYLE CASUSLUK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mersin Silifke’de mermer ocağı işleten ve maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005 yılından bu yana yürüttüğü uluslararası ticaretle MOSSAD’ın radarına girdi. Derya, Eylül 2012’de İsrail’in paravan şirketinin yetkilisi “Ali Ahmed Yassın” kod adlı şahıs tarafından ofisinde ziyaret edilerek “iş fırsatı” teklifi aldı. Ocak 2013’te Avrupa’ya davet edilen Derya, burada MOSSAD mensuplarıyla ilk temasını gerçekleştirdi.

MOSSAD’ın direktifleri doğrultusunda, Filistin kökenli Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu’nu işe alan Derya, Kerimoğlu’nu Orta Doğu ağı üzerinden İsrail karşıtı Filistinli şahıslar hakkında bilgi toplaması için görevlendirdi. Elde edilen veriler ve Gazze’deki önemli depoların fotoğrafları, doğrudan İsrail istihbaratına aktarıldı. Kerimoğlu’nun maaşının ve operasyonel masraflarının MOSSAD tarafından karşılandığı tespit edildi. Dikkat çekici bir ayrıntı ise, 2016 yılında Tunus’ta suikasta uğrayan Mohamed Zouari ile ilgili. İkilinin, MOSSAD’ın temin ettiği parçalarla Zouari’ye drone bileşenleri satmaya çalıştığı ve suikast öncesinde bu kişiyle ticari görüşmeler yaptığı öğrenildi.

YALAN MAKİNESİ VE KRİPTO HABERLEŞME

MOSSAD’ın gizlilik anlayışı gereği, Mehmet Budak Derya 2016’da bir Asya ülkesinde, Ağustos 2024’te ise bir Avrupa ülkesinde olmak üzere, iki kez yalan makinesi testinden geçirildi. Casusluk faaliyetlerinde kriptolu haberleşme sistemleri kullanan Derya’nın, Türkiye’den temin ettiği sim kart, modem ve router gibi cihazların teknik verilerini de İsrail istihbaratına ilettiği kaydedildi. Ocak 2026’da Avrupa’da yapılan son görüşmenin ardından, MOSSAD’ın Derya üzerinden büyük bir operasyon hazırlığı içinde olduğu tespit edildi. Plan kapsamında, yurt dışında kurulacak paravan şirketler aracılığıyla uluslararası tedarik zincirine sızılması ve belirli ülkelerden alınan ürünlerin Asya merkezli üç farklı firma üzerinden ambalaj ve depo değişimi yaparak “nihai kullanıcıya” ulaştırılması hedefleniyordu. Bu yöntemle MOSSAD’ın hedef aldığı ülke ve kurumlardaki operasyon hazırlığı içinde olduğu değerlendirildi. MİT’in izleme sonucunda, Ocak 2026’daki son planlama aşamasında düğmeye basıldı. Gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.