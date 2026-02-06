Kahramanmaraş Depremlerinin Üzerinden Üç Yıl Geçti

Türkiye, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, 11 ilde ağır yıkıma sebep oldu. Resmi verilere göre 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, 107 bin 213 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 14 milyon insanın hayatı geri dönülmez bir şekilde değişti. Bu büyük felaketin en acı sembollerinden biri ise Kahramanmaraş’taki Penta Park Sitesi oldu.

“YIKILMAZ” DENİLEN BİNALAR, İLK SANİYELERDE ÇÖKTÜ

“Bütün Kahramanmaraş yıkılsa bu binalar yıkılmaz” şeklinde pazarlanan Penta Park Sitesi’nin 5 bloğundan 2’si, depremin ilk saniyelerinde çöktü. 115 kişi, saniyeler içerisinde yaşamını yitirdi. Latince “beş” anlamına gelen Penta, birçok aile için bir daha çıkılamayan bir enkaza dönüştü. O binalarda hayatını kaybedenler arasında, F5 Haber’in kurucusu Sait Bilgin’in eşi Pınar Bilgin ile çocukları Mazhar Kaan Bilgin ve Sürur Hakan Bilgin de bulunuyordu. Bir eş, iki evlat… Geriye tarif edilemeyecek bir boşluk kaldı. Onlar yalnızca bir istatistik değil, bir ailenin kalbiydi, bir babanın dünyasıydı. Penta Park davasında sanık olarak yargılanan müteahhit Mesut Başkır, 115 kişinin ölümünün ardından yurt dışına kaçmaya çalışırken milyonlarca lirayla teknede yakalandı. Mahkeme sürecinde suçlamaları reddeden Başkır, ölümlerden kendisini sorumlu tutmadığını savunarak, “tamamen masum” olduğunu ifade etti ve tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Bu ifadeler, enkaz altında sevdiklerini arayan ailelerin zihninde derin yaralar bıraktı. Sait Bilgin’in sözleriyle: “Ölenleri suçluyor. Vicdanen rahatım diyor. Bu, adalete ve insanlığa hakarettir.”

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

F5 Haber’de çalışan gazeteciler olarak bu haberi yazmak bizim için kolay değil. Ama tam da bu yüzden bu haberi yazıyoruz. Pınar Bilgin’i, Mazhar Kaan Bilgin’i, Sürur Hakan Bilgin’i ve Penta Park’ta hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Bugün yeniden haykırıyoruz: Unutmadık. Unutmayacağız. Affetmeyeceğiz. Bu ülkede “yıkılmaz” denilen binalar bir daha yıkılmasın, masumlar enkaz altında kalmasın diye sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Adalet yerini bulana kadar susmayacağız. Ruhları şad olsun.