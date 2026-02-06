Amazon 2025 İçin Güçlü Finansal Sonuçlar Açıkladı

amazon-2025-icin-guclu-finansal-sonuclar-acikladi

Amazon’un 2025 DÖNEMİ FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 2025 yılının ekim-aralık dönemine ilişkin finansal tablolarını kamuoyuna sundu. Şirketin net satışları, yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 213,4 milyar dolara ulaştı. Piyasalardaki beklentiler, Amazon’un bu dönemde 211,3 milyar dolar seviyelerinde bir satış yapması yönündeydi ancak gerçekleşen rakam beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Şirket, 2024’ün son çeyreğinde 187,8 milyar dolarlık net satış elde etmişti.

NET KÂR ARTIŞI SORUNLU

Amazon’un net kârı bu dönemde ise yüzde 6 artarak 21,2 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise şirketin net kârı 20 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Hisse başına düşen kâr da 2025’in dördüncü çeyreğinde 1,95 dolar seviyesine çıkarken, bu rakam geçen yıl aynı döneminde 1,86 dolar olarak açıklanmıştı.

YILLIK PERFORMANS YÜKSELİŞTE

Amazon’un 2025 yılı genelindeki net satışları yüzde 12 artışla 717 milyar dolara ulaşmayı başardı. Bu süreçte şirketin yıllık net kârı ise 77,7 milyar dolara yükseldi.

İLK ÇEYREK BEKLENTİSİ VE YATIRIM PLANI

Amazon, 2026 yılının ilk çeyreği için net satış beklentisini 173,5 milyar dolardan 178,5 milyar dolara kadar olan bir aralıkta belirledi. Şirketin Üst Yöneticisi Andy Jassy, finansal sonuçlara yönelik yaptığı açıklamada, “Mevcut ürünlerimize olan güçlü talep ve yapay zeka, çipler, robotik ve alçak yörünge uyduları gibi önemli fırsatlar dolayısıyla 2026’da Amazon genelinde yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması öngörüyoruz, yatırımlardan uzun vadede güçlü bir getiri elde etmeyi bekliyoruz” sözlerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Deprem Bölgesine 3,6 Trilyon Lira Yatırım Yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2025'e kadar 3,6 trilyon liralık kamu harcaması ve 8,7 milyar dolarlık dış finansmanla büyük projeler hayata geçirildi.
Gündem

Kahramanmaraş Depremlerinin Üzerinden Üç Yıl Geçti

Üç yıl geçti ama Penta Park’taki kayıplar hâlâ tazeliğini koruyor. Aralarında tanıdık isimlerin bulunduğu 115 can, unutulmaz anılarla birlikte bizde ağır bir yokluk hissettiriyor.
Gündem

Afetle Birlik Olma Vurgusu Adıyaman ve Osmaniye’de Yapıldı

Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep ve Hatay'da anma etkinlikleri yapıldı. Sessiz yürüyüşler ve dualarla hayatını kaybedenler anıldı.
Gündem

MİT’in MOSSAD Casuslarını Ele Geçirme Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen "MONİTUM" operasyonunda, MOSSAD için casusluk yapan iki kişi gözaltına alındı. Operasyon, MİT ve yerel güvenlik birimleri iş birliği ile düzenlendi.
Gündem

Meteoroloji: Yurt Genelinde Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Meteoroloji, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Karadeniz ile bazı Akdeniz şehirleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. 20 il "sarı" kodla uyarıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.