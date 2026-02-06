Amazon 2025 İçin Güçlü Finansal Sonuçlar Açıkladı

Amazon’un 2025 DÖNEMİ FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 2025 yılının ekim-aralık dönemine ilişkin finansal tablolarını kamuoyuna sundu. Şirketin net satışları, yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 213,4 milyar dolara ulaştı. Piyasalardaki beklentiler, Amazon’un bu dönemde 211,3 milyar dolar seviyelerinde bir satış yapması yönündeydi ancak gerçekleşen rakam beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Şirket, 2024’ün son çeyreğinde 187,8 milyar dolarlık net satış elde etmişti.

NET KÂR ARTIŞI SORUNLU

Amazon’un net kârı bu dönemde ise yüzde 6 artarak 21,2 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise şirketin net kârı 20 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Hisse başına düşen kâr da 2025’in dördüncü çeyreğinde 1,95 dolar seviyesine çıkarken, bu rakam geçen yıl aynı döneminde 1,86 dolar olarak açıklanmıştı.

YILLIK PERFORMANS YÜKSELİŞTE

Amazon’un 2025 yılı genelindeki net satışları yüzde 12 artışla 717 milyar dolara ulaşmayı başardı. Bu süreçte şirketin yıllık net kârı ise 77,7 milyar dolara yükseldi.

İLK ÇEYREK BEKLENTİSİ VE YATIRIM PLANI

Amazon, 2026 yılının ilk çeyreği için net satış beklentisini 173,5 milyar dolardan 178,5 milyar dolara kadar olan bir aralıkta belirledi. Şirketin Üst Yöneticisi Andy Jassy, finansal sonuçlara yönelik yaptığı açıklamada, “Mevcut ürünlerimize olan güçlü talep ve yapay zeka, çipler, robotik ve alçak yörünge uyduları gibi önemli fırsatlar dolayısıyla 2026’da Amazon genelinde yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması öngörüyoruz, yatırımlardan uzun vadede güçlü bir getiri elde etmeyi bekliyoruz” sözlerini kullandı.