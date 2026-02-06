Meteoroloji: Yurt Genelinde Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde çok sayıda bulut olması bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu’nun Van ve Iğdır hariç tüm kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve doğu bölgelere ait yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İlgili bölgelerde en fazla yağışların Kıyı Ege ile Antalya çevresinde kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

FIRTINA UYARISI

Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt illeri için fırtına beklentisi duyuruldu. Ayrıca, sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için “sarı” kodlu uyarı yapıldı. Yurdun güney kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kısımlarının yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.