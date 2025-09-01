Afganistan’da 6,0 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

AFGANİSTAN’DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Afganistan, dün gece saatlerinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerel yetkililer, bu depremin, ülkenin yaşadığı en şiddetli sarsıntılardan biri olduğunu bildirdi. Ayrıca, bölgede biri 5.2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı sarsıntının kaydedildiği belirtildi.

CAN KAYIPLARI VE MAL KAYIPLARI ARTMAKTADIR

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli bir sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” şeklinde konuştu.

KAYNAKLAR SEFERBER EDİLMİŞTİR

Mücahid, yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktardı ve merkezi yönetim ile çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye yola çıktığını belirtti. “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” dedi.

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, 6 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybının 800’ü aştığını ve yaralı sayısının 2,500’ü geçtiğini duyurdu.

ULAŞIMDA SORUNLAR YAŞANMAKTADIR

Afganistan Enformasyon Bakanlığı’ndan bir yetkili, meydana gelen depremin Kunar vilayetinde en çok hissedildiğini ve yolların toprak kaymaları nedeniyle trafiğe kapandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yapılmakta olduğu ifade edildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.