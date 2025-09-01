Afganistan’da 6,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFGANİSTAN’DA ŞİDDETLİ DEPREM YAŞANDI

Afganistan, dün gece 6.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi etkileyen en büyük depremlerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgede 5.2 büyüklüğünde en az iki artçı sarsıntı kaydedildi.

CAN KAYIPLARI VE ZARARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti ve “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” dedi.

CAN KAYBI RAKAMLARI YÜKSEK

Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, depremde can kaybının 800’ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500’ü geçtiğini açıkladı. Bu durum, depremin yarattığı yıkıcı etkilerin boyutunu ortaya koyuyor.

ULAŞIMDA SORUNLAR MEYDANA GELDİ

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, depremin en çok etkilenen bölgesi olarak Kunar vilayetini işaret etti. Yolların toprak kaymaları nedeniyle kapandığını ve arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle sürdürüldüğünü aktardı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise, depremin Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.