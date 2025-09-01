Afganistan’da deprem, 622 ölü

AFGANİSTAN’DA ŞİDDETLİ DEPREM

Afganistan’ın doğusundaki Kunar velayetinde gece yarısı meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, büyük bir yıkıma neden oldu. Taliban İçişleri Bakanlığı, söz konusu depremde ölü sayısının 622’ye ulaştığını ve toplam ölü sayısının 1,500’ü aştığını açıkladı. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, bölgedeki dar dağ yollarının heyelanlar nedeniyle kapanması, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımla depremin can ve mal kayıplarına yol açtığını doğruladı. Mücahid, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” ifadesini kullandı. Yerel yetkililerin ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Mücahid, merkezi yönetim ile çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye yönlendirildiğini aktardı.

Mücahid ayrıca, “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” dedi. Yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, bölgede, biri 5.2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) da, Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınında, Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiğini duyurdu.