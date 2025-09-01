Afganistan’da Deprem, 622 Ölü Var!

AFGANİSTAN’DA DEPREM FELAKETİ

Afganistan’ın doğusunda, Kunar vilayetinde gece yarısı 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Taliban İçişleri Bakanlığı, bu felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 622’ye ulaştığını ve toplamda ölü sayısının 1,500’ü aştığını bildirdi. Artçı sarsıntılar devam ederken, bölgedeki dar dağ yollarının bazı kısımları heyelanlar nedeniyle kapanmış durumda. Bu durum, kurtarma çalışmalarını oldukça zorlaştırıyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, depremde can kaybı olduğunu doğruladı. Mücahid, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” şeklinde ifade kullandı. Yerel yetkililer ve bölge sakinleri kurtarma çalışmalarına destek verirken, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Mücahid, “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” diye ekledi. Yerel yetkililer, şu anki durumun, ülkede meydana gelen en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı. Bu arada, bölgede biri 5.2 büyüklüğünde olmak üzere en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan’ın Pakistan sınırı yakını, Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde bir deprem olduğu bilgisini paylaştı.