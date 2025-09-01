Afganistan’da Depremde Ölü Sayısı 622!

Gündem

AFGANİSTAN’DA DEPREM FELAKETİ YAŞANDI

Afganistan’ın doğusunda bulunan Kunar velayetinde gece yarısı meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma neden oldu. Taliban İçişleri Bakanlığı, bu felakette ölü sayısının 622’ye ulaştığını ve toplamda ölü sayısının bin 500’e aştığını belirtti. Artçı sarsıntılar bölgeyi sarmalarken, dar dağ yollarının bazıları heyelan nedeniyle kapandığı için kurtarma çalışmaları zorlukla ilerliyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformu üzerinden, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını doğruladı. Mücahid, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” açıklamasında bulundu. Yerel yetkililer, kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını belirtirken, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden de ekiplerin bölgeye gitmekte olduğu bilgisi verildi.

Mücahid, “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” şeklinde ifade ederken, yerel yetkililer, depremin, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirdi. Ayrıca, bölgede büyüklüğü 5,2 olan en az 2 artçı sarsıntı da kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

