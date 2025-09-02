Afganistan’daki Deprem: Ölü Sayısı 1124

AFGANİSTAN’DA DEPREM SONRASI CAN KAYIPLARI

Afgan Kızılayı, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1124’e, yaralı sayısı ise 3 bin 251’e yükseldi. Ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığı ve birçok kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Yetkililer, yaralıların tahliyesinin devam etmesi dolayısıyla ölü ve yaralı sayısının değişebileceği uyarısında bulundu. Deprem sonrasında bazı bölgelerde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle yollar kapandı. Ulaşılması zor bölgelerde erişim için kapalı yolların yeniden açılacağı bilgisi verildi.

arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı köylere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Dağlık arazi ve kötü hava koşullarının ulaşımı zorlaştırdığı kaydedildi. Ekipler ve yerel halkın iş birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda enkazdan çıkarılan yaralılar, helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor.

uluslararası yardım seferberliği

Afganistan yönetiminin yardım çağrısının ardından Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu. UNICEF, depremde evlerini kaybeden ailelere yönelik 2 bin yardım kitinin bölgeye ulaştırıldığını belirtti. Bu yardımlar, hijyen malzemeleri, sıcak giysiler, battaniye ve mutfak gereçlerini içeriyor.

ülkedeki en şiddetli depremlerden biri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Yerel yetkililer, bu depremin ülkede meydana gelen en şiddetli depremlerden biri olduğunu ifade etti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise depremin ilk aşamada 12 bin kişiyi doğrudan etkilediğini açıkladı.