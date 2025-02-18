More
Gündem

Afrika Ülkesi Türkçe Eğitimi Başlattı

afrika-ulkesi-turkce-egitimi-baslatti

AÇILIŞ TÖRENİNE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Türkiye Maarif Vakfı’nın düzenlediği dershane açılış törenine Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ve askeri yetkililer katıldı.

İLK TÜRKÇE KURSU AÇILDI

Açılışta konuşan Büyükelçi Öskiper, Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik ilk Türkçe kursunun açıldığını söyleyerek bunun sadece bir başlangıç olduğuna dikkat çekti. Öskiper, iki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin süreceğini belirtti ve Kamerun’da Türkçe eğitimi alan askerlerin ileride Türkiye’de çeşitli alanlarda kurslara katılacaklarını ifade etti.

BAKAN ASSOMO’DAN ÖVGÜLER

Bakan Assomo da Türkiye’nin Afrika’daki giderek güçlenen bir ortak olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu kıtadaki dinamik ilerleyişinin bölgesel ortaklıklara yeni fırsatlar yarattığını aktardı. Assomo, dershanenin iki ülke ilişkilerine katkı sağlamakla kalmayıp Türkçe eğitiminin askeri personelin entelektüel gelişimine de fayda sağlayacağını kaydetti.

ÖNEMLİ

Gündem

THY’den Uçuş İptal Bildirimi: Kontrol Edin

İstanbul'daki olumsuz hava şartları hava trafiğini aksatıyor; Türk Hava Yolları bazı uçuşları iptal etti. Uçuşlar için yeni düzenlemeler bekleniyor.
Flaş

Fenerbahçe, Yunus Akgün İle Anlaştı İddiası

Süper Lig şampiyonluk mücadelesi kızışırken, Galatasaray'ın genç yeteneği Yunus Akgün'den gelen Fenerbahçe ile ilgili haberi hayal kırıklığına yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.