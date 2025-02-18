Afrika Ülkesi Türkçe Eğitimi Başlattı

AÇILIŞ TÖRENİNE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Türkiye Maarif Vakfı’nın düzenlediği dershane açılış törenine Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ve askeri yetkililer katıldı.

İLK TÜRKÇE KURSU AÇILDI

Açılışta konuşan Büyükelçi Öskiper, Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik ilk Türkçe kursunun açıldığını söyleyerek bunun sadece bir başlangıç olduğuna dikkat çekti. Öskiper, iki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin süreceğini belirtti ve Kamerun’da Türkçe eğitimi alan askerlerin ileride Türkiye’de çeşitli alanlarda kurslara katılacaklarını ifade etti.

BAKAN ASSOMO’DAN ÖVGÜLER

Bakan Assomo da Türkiye’nin Afrika’daki giderek güçlenen bir ortak olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu kıtadaki dinamik ilerleyişinin bölgesel ortaklıklara yeni fırsatlar yarattığını aktardı. Assomo, dershanenin iki ülke ilişkilerine katkı sağlamakla kalmayıp Türkçe eğitiminin askeri personelin entelektüel gelişimine de fayda sağlayacağını kaydetti.