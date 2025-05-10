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Afyonkarahisar’da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANIYORDU

Afyonkarahisar’da 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısları yakalamak amacıyla etkin bir çalışma yürüttü.

ŞAHIS İSCEHİSAR’DA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda B.A. isimli şahsın, bir binanın içinde saklanan eşyalarla ilgili hırsızlık suçundan arandığı belirlenmiş. Ekipler, bu şahsı İscehisar ilçesinde tespit ederek gözaltına aldı.

TUTUKLAMA KARARI ALINDI

Şahıs, gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir.

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