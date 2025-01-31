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Afyonkarahisar’da Korkunç Kazanın Görüntüleri Yayınlandı

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AFYONKARAHİSAR’DA KAZA

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Susuz beldesinin girişinde, araç muayene istasyonu kavşağında bir kaza gerçekleşti. B.K. yönetimindeki 34 BDR 35 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Ç.U.’nun kullandığı 34 MFG 602 plakalı araca çarptı.

YARALANMA VE HASTANE PROSEDÜRÜ

Kazada Ç.U. ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dönmeye çalışan otomobile diğer aracın çarpması ve araçların sürüklenmesi yer aldı. (DHA)

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