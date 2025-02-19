Ağabeyi Ve Eniştesiyle Birlikte Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE MEKAN

Olay, 16 Şubat Pazar günü saat 10.30 sıralarında Gediz Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 9 aylık bir çocuk babası olan Eyüp Unutur, oğluna bebek bezi almak amacıyla evinden çıktı. İddiaya göre, sokakta yürüyen Unutur’a sokak köpekleri saldırdı. Kendisine saldıran köpeklerden korunmak için ayaklarını savuran Unutur, kısa sürede yakındaki bir markete sığındı.

MARKETTEKİLERİN SALDIRISI

Market sahipleri, sokak hayvanlarına saldırdığını ileri sürdükleri Unutur’u tekme tokat dövdü. Bir süre sonra ortam sakinleştiğinde Unutur olay yerinden ayrıldı. Ancak, bir saat sonra, ağabeyi İlyas Unutur ve eniştesi Erhan Yıldız ile birlikte aynı markete döndü ve olayın nedenini sormak istedi. Bu durum, gerginliğe yol açtı ve Eyüp Unutur, beraberindekilerle marketteki bir grubun saldırısına uğradı. Unutur ve beraberindekiler bıçakla yaralandı. Tüm bu olaylar bir iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

YARALILARIN TEDAVİ SÜRECİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından yaralılar taburcu edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerasından kimliklerini belirlediği şüphelilerden 6’sını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

EYÜP UNUTUR’UN AÇIKLAMALARI

Yaşadığı olayı anlatan Eyüp Unutur, “Köpeklerin saldırısına uğradım. Yakınımdaki markete sığındım ancak içerden de köpekler çıktı. Markettekilerden bir şefkat, koruma beklerken argo, saldırı ve tehditle karşılaştım. Hayvanlara yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşu mensubu olduklarını söylüyorlar ama değil. Sen insanı öldüresiye döv, sonra hayvanı koruduğunu iddia et. ‘Sen köpeklere mi saldırırsın’ diyerek, beni öldüresiye dövdüler. Ortada köpeğe karşı bir vurma söz konusu değil. Tamamen sadist bir düşünceyle bana saldırdılar. O anın görüntülerini izleyenler, zaten bunların akıllı bir mental yapılarının olmadığını söyledi” dedi.

TEKRAR MARKETE DÖNÜŞ VE SALDIRI ANLATIŞI

Olayın ardından telefonunu bulamayınca tekrar markete gitme kararı aldığını belirten Unutur, “Ağabeyim ‘Gidelim neden saldırdılar öğrenelim’ dedi. İçeri girdik. Gittiğimizde karşı tarafın kalabalık olduğunu biliyorduk. Kavgaya gitmedik bu nedenle zaten. Göz yaşartıcı sprey ve yumruklu, bıçaklı saldırı oldu. 2 metrelik kalası üzerimde kırdılar. Şu an hayatta olmayabilirdim.” ifadelerini kullandı.